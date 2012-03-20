ВР скасувала заборону реєстрації автомобілів із не сплаченим штрафом

Київ. 20 березня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України ”Про внесення зміни до статті 34 Закону України ”Про дорожній рух”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 322 народних депутата з 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон скасовує заборону проведення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі, коли власники транспортних засобів або уповноважені на використання цих транспортних засобів особи мають заборгованість зі сплати штрафних санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.