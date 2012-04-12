Заступника голови РДА взяли на хабарі у 80 тис. грн.

Миколаїв. 12 квітня. УНІАН. Заступника голови однієї з райдержадміністрацій Миколаївської області затримано під час одержання хабара в 80 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, за словами заступника прокурора області Валерія Коткова, чиновник відповідає за питання організації роботи у сфері здійснення державного контролю щодо використовування і охорони земель. У березні нинішнього року він домовився з громадянином Г. про хабар у сумі 160 тис. грн за вирішення питання про надання йому у власність для ведення особистого сільського господарства земельної ділянки в 2 га із земель державної власності.

«Слідчі прокуратури Миколаївської області затримали чиновника на місці злочину безпосередньо після того, як він одержав частину хабара в сумі 80 тис. грн, - повідомив В.Котков. - Під час обшуку у затриманого предмет хабара – гроші - було виявлено і вилучено».

Прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу стосовно заступника голови райдержадміністрації за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).