Міліція притягне до відповідальності одного з активістів мітингу

Міліція притягне до кримінальної відповідальності одного з активістів вчорашнього мітингу на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник ГУ МВС України в Києві Валерій Коряк.

”Один кинув шашку, ми його будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Зараз збираються матеріали”, - заявив Коряк.

Він зазначив, що 11 активістів були примусово доставлені до Шевченківського районного управління для складення адмінпротоколів. Було складено 7 протоколів за ст. 173 і два протоколи за ст. 127. На одного активіста протокол не будуть складати.

За словами Коряка, серед затриманих активістів є особи, які вже притягувалися до відповідальності, зокрема за грабежі, за збут наркотичних засобів.