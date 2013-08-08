В УДО заявляють, що не забороняли проведення в Києві змагань

В Управлінні державної охорони України заявляють, що не забороняли проведення в Києві міжнародних змагань з триатлону на День Незалежності.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби УДО України, переданому УНІАН.

Зокрема, зазначається, що сьогодні на веб-сайті «Kiev Triathlon Cup» від імені організаційного комітету розміщено повідомлення про скасування міжнародних змагань з триатлону, які мали відбутися в місті Києві під час святкування Дня Незалежності України.

Як наголошують в УДО, «у повідомленні низка тверджень не відповідає дійсності. Зокрема, про те, що Управління державної охорони України заборонило проведення змагань».

У прес-службі УДО повідомили, що 17 липня ц.р. віце-президент Федерації триатлону України Андрій Оністрат звернувся до УДО із листом, в якому просив сприяння та порозуміння у тривалому перекритті дорожнього руху в центральній та історичній частинах міста Києва для підготовки та проведення спортивних змагань 23 - 24 серпня з 7.00 до 22.00.

«Управлінням державної охорони України організаторам змагань було запропоновано провести спортивний захід в інший час або в іншому місці міста Києва. Оскільки повне перекриття дорожнього руху в місцях планованої спортивної траси – Контрактова площа, Поштова площа, район Гаванського мосту, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальска, Петра Сагайдачного, Мате Залки та проспект Героїв Сталінграду - заблокувало б пересування містом киян та гостей столиці, в тому числі й осіб щодо яких здійснюється державна охорона. Це також суттєво ускладнило б проведення заходів із відзначення Дня Незалежності України в столиці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на сайті організаторів Kiev Triathlon Cup повідомлялося, що у Києві скасовано міжнародні змагання з триатлону, які на День Незалежності України у столиці планували провести вперше, оскільки «траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента».

У повідомленні зазначалося, що оргкомітет ”Kiev Triathlon Cup” отримав листа від Управління державної охорони, в якому вказувалось на неможливість проведення змагань на запланованому маршруті, ”оскільки ця траса, на якій планувався старт, використовується як маршрут пересування Президента в День Незалежності України”.

Організатори заявили, що не можуть змінити маршрут змагань, бо у Києві немає більше доріг необхідної для змагань якості, тому Kiev Triathlon Cup вирішили скасувати, а усім, хто оплатив стартовий внесок, повернути гроші.