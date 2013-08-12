В МВС звітують, що під час футбольних матчів був порядок

Минулого тижня на території України відбулося 43 футбольних матчі за участю команд Прем’єр-ліги, першої та другої ліг, які відвідали понад 165 тис. уболівальників.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, охорону громадського порядку та безпеку громадян під час проведення цих матчів забезпечували 5,6 тис. працівників міліції та понад 900 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

„Грубих порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів не допущено”, - інформує УЗГ МВС України.

