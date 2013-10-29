Пастуха, який спалив понад 1 га лісу, ув’язнили на 5 років

У Херсонській області пастуха за знищення лісу засудили до п'яти років ув'язнення. Окрім тюремного строку, чоловік зобов’язаний сплатити 220 тисяч гривень матеріальної шкоди лісовому господарству та близько 20 тисяч гривень за проведення різних експертиз.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, внаслідок масштабних лісових пожеж у серпні 2012 року на Херсонщині вигоріло 1085 гектарів низового та верхового лісу.

Винуватцем лиха став 50-річний пастух, який необережно кинув недопалок у пісок, перемішаний з сухою травою. Спочатку він намагався загасити вогонь самотужки. Та коли обпікся, то втік і 2 дні переховувався у виноградниках, де його затримали міліціонери.

За наказом міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченко були відряджені майже тисяча працівників міліції, які разом з працівниками інших структур боролися з лісовими пожежами та їх наслідками у кількох районах області упродовж чотирьох днів.

Міліціонерам допомагали військовослужбовці внутрішніх військ трьох областей України. У локалізації пожежі була задіяна авіація.

По всьому периметру лісових насаджень чергували наряди патрульної служби, ДАІ та працівників спецпідрозділу «Беркут», які обмежили рух транспортних засобів на потенційно небезпечних ділянках автодороги та перекрили доступ до лісів сторонніх осіб на час стихійного лиха.



Фото: МВС України

Також за ініціативою начальника УМВС Валерія Літвіна була організована робота польової кухні для усіх ліквідаторів. Завдяки самовідданим діям усіх міліціонерів, працівників ДСНС, лісових господарств, злагодженій роботі вдалося загасити пожежу та не допустити людських жертв.

Було порушене кримінальне провадження за ч.2 ст.245 Кримінального Кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу). За словами пастуха, він не очікував, що кинутий недопалок призведе до таких наслідків. Але не зважаючи на щиросердне каяття, наступні 5 років чоловік проведе у в’язниці.