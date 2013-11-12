У Харкові ґвалтівника жінок засудили до 11 років тюрми

Жовтневий районний суд Харкова оголосив вирок 48-річному харків’янину, який обвинувачувався у скоєні розбійних нападів, ґвалтуванні жінок, а також втечі з-під варти.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Події, через які чоловік опинився на лаві підсудних, сталися у 2010 році. Саме тоді він умовно-достроково звільнився з місць позбавлення волі, де останні 13 років відбував покарання за вчинення корисливих умисних злочинів.

Так, перший свій напад на жінку обвинувачений скоїв 1 липня 2010 року. Свою жертву він помітив на проспекті Гагаріна, його увагу привернули коштовні золоті прикраси, що були на дівчині. Маючи намір заволодіти ними, зловмисник зайшов з нею в під’їзд будинку, а потім в кабіну ліфта. Саме там, погрожуючи ножем, він спочатку обікрав потерпілу, забравши у неї золото, гроші та інші цінні речі, а потім зґвалтував. Після чого зник з місця скоєння злочину.

Влітку 2010 року від зухвалих дій зловмисника в різних районах Харкова потерпіло 6 жінок, троє з них стали жертвами сексуальних домагань чоловіка.

Працівниками міліції було проведено ряд необхідних слідчих та оперативних дій, які дали можливість затримати зловмисника та повністю довести його провину.

1 березня 2011 року під конвоєм підсудний був доставлений до Жовтневого районного суду Харкова для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи відносно його обвинувачення. В день судового засідання підсудний попросився до туалету. Коли конвой супроводжував його до двору суду, він вирішив скоїти втечу з-під варти. Однак, не встиг злодій пробігти й 15 метрів, як вже був затриманий нарядом батальйону конвойної служби ГУМВС України в Харківській області.

Допитаний в судовому засіданні підсудний свою винну в скоєнні інкримінованих йому злочинів визнав частково, пояснивши, що розбійні напади і зґвалтування потерпілих він не скоював, тому що саме в цей час знаходився в Харківській області на режимному підприємстві, де розбирав металеві конструкції.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. Відповідно до ч. 1 ст. 71 кодексу, за сукупністю вироків, шляхом частковогоскладання новопризначеного покарання з невідбутою частиною покаранняза вироком Московського районного суду Харкова від 11 грудня 2000 року чоловіка остаточно було засуджено до 11 років 2 місяців позбавлення волі зконфіскацією майна.