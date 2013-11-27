У Рівному юнак гуляв містом з ножем і електошокером

У Рівному на вулиці Степана Бандери працівники роти міліції особливого призначення «Беркут» виявили у 18-річного рівнянина мисливський ніж з написом «Колумбія», електрошокер та газовий балончик.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучене відправлено на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років.