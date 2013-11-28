На вокзалі двоє чоловіків пограбували студента

У залі очікування залізничного вокзалу станції «Ходорів» Львівської залізниці двоє осіб погрожуючи фізичною розправою, заволоділи особистими речами 16-річного студента. Один із грабіжників відібрав мобільний телефон та гроші, однак лише цим не обмежилось. Чоловік понишпорив по дорожній сумці з думками найти щось цінне, проте крім продуктів харчування та одягу там більш нічого не було.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

16-річний студент прямував з Тернопільської області на навчання до Львова. Добравшись до Ходорова одним потягом, очікував на інший - до Львова. В пізній час хлопчина перебував в залі очікування вокзалу та чекав на свій потяг.

Перед хлопчиною з’явились двоє старших чоловіків. Один з них виражаючись лайливими словами почав вимагати від студента гроші та мобільний телефон. Намагаючись чинити опір, хлопчина отримав удар кулаком в обличчя. Інший чоловік в цей час стояв та спостерігав за усім, що відбувалось.

Отримавши бажане - мобільний телефон та 50 гривень, грабіжник, «порившись» у дорожній сумці, забрав ще й зарядний пристрій до телефону. Після вчиненого дані особи втекли у невідомому напрямку. Не розгубившись та не зволікаючи ані хвилини, студент повідомив про даний інцидент правоохоронців.

Працівники транспортної міліції лінійного відділу на станції Стрий одразу ж виїхали на місце події. Завдяки детальному опису грабіжників, правоохоронці, на протязі кількох годин, затримали двох осіб. В одного з них було вилучено даний мобільний телефон та гроші. Затриманими виявились 25-річний житель Жидачівського району, раніше тричі судимий за аналогічні злочини, та 21-річний місцевий мешканець, - зазначив начальник лінійного відділу на станції Стрий Микола Петренко.

По даному факту Стрийським лінійним відділом розпочато досудове розслідування за ознаками статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.