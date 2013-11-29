На Буковині померла однорічна дитина
13:49, 29 листопада 2013Кримінал
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Наїлася смаженої картоплі
У Сокирянському районі Чернівецької області померла однорічна дитина.
Як передає кореспондент УНІАН, начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський повідомив місцевим ЗМІ, що дитина померла вночі 27 листопада.
За його даними, 16-річна мама нагодувала дитину віком рік і один місяць смаженою картоплею. Дитина почала блювати, шматки картоплі потрапили у дихальні шляхи і дитина померла від асфіксії (удушення).
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