Начальник полтавського відділу БНОН подав рапорт про звільнення

В мережі Інтернет з`явилася інформація про те, що начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Полтавського міськвідділу міліції Валентин Артем`єв подав рапорт про звільнення у зв’язку із неправомірними, на його думку, діями правоохоронців під час масових заходів 30 листопада у Києві. Проте, офіційна причина його звільнення – незадовільні умови праці та низька зарплатня.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, за рішенням атестаційної комісії ще у жовтні цього року Валентина Артем`єва визнали таким, що не відповідає займаній посаді. Правоохоронцю потрібно було в подальшому пройти позачергову атестацію, від чого він відмовився. Замість того подав рапорт про звільнення за власним бажанням, мотивуючи це поганими умовами праці та низькою зарплатнею.

«Працівник міліції наполягає на звільненні та просить провести його у найкоротший термін без дотримання 3-х місячного терміну», - зазначається у повідомленні.