Жінка чотири роки незаконно отримувала допомогу на дитину

У Харківській області 34-річну лозівчанку викрили у шахрайстві, яка заволоділа державними коштами на майже 14 тис грн. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У рамках кримінального провадження працівники міліції встановили, що жінка з 2009 по 2013 рік незаконно отримувала допомогу на дитину, як мати-одиначка. Хоча насправді з 2006 року вона була одружена з громадянином Туреччини і мешкала в місті Стамбул. Жінка постійно підтримувала зв’язки з Батьківщиною, декілька раз на рік приїжджала до Лозової, де мешкають її батьки. Народжувати дитину жінка спеціально приїхала до дому. Після пологів вона подала відповідну заяву до відділу РАЦС по місту Лозова, в якій записала дитину за своїм дівочим прізвищем, а в графі відомостей про батька, не вказала жодних даних.

На підставі документів, наданих нею до управління праці та соціального захисту населення, зловмисниця кожного місяця отримувала грошову допомогу на утримання дитини, добре при цьому розуміючі, що її дії незаконні.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вже направили до суду. За незаконне збагачення підозрюваній доведеться відповідати перед законом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.