Юнак з Тернопільщини „замінував” Майдан Незалежності у Києві

На Тернопільщині викрили 23-річного юнака, який повідомив про заплановане мінування Майдану Незалежності у Києві.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, 16 грудня до Тернопільського міського відділу міліції на лінію 102 зателефонував невідомий. Чоловік, не бажаючи називати своє ім’я, повідомив, що через тиждень у Києві буде заміновано Майдан Незалежності.

Повідомлення одразу ж було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.1 ст. 259 ККУ. Інформація була направлена до Міністерства внутрішніх справ.

Розуміючи, що приїзд міліції на територію майдану міг призвести б до загострення політичної ситуації та можливих порушень громадського порядку, тернопільські міліціонери взялися розшукувати людину, яка повідомила про замінування.

Уже 17 грудня правоохоронці встановили особу «мінера». Ним виявився 23-річний ніде непрацюючий житель селища Кострижівка Заставницького району Чернівецької області. Молодий чоловік пояснив, що повідомлення про замінування Майдану Незалежності є неправдивим, він лише хотів перевірити готовність міліції до реагування на такі ситуації.

Юнаку вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).