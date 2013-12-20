Правопорушникам заборонять відвідувати футбольні матчі

Уряд схвалив законопроект, яким порушникам заборонять відвідувати футбольні матчі. Відповідний документ був розглянутий на засіданні Кабінету міністрів України, що відбулося 18 грудня.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів)» розробило Міністерством внутрішніх справ України на виконання доручення президента України.

Мета цього законопроекту – привести законодавство України з питань забезпечення громадського порядку під час проведення масових спортивних заходів у відповідність із міжнародними стандартами.

Нормативний акт передбачає запровадження нового виду адміністративного стягнення у вигляді заборони відвідувати футбольні матчі особам-порушникам. Для ефективної реалізації цього виду стягнення правоохоронці пропонують запровадити персоніфіковані квитки на футбольні матчі із зазначенням імені та прізвища глядача. Крім того, законопроектом передбачено встановити адміністративну відповідальність за порушення цієї заборони.

Фахівці МВС зазначають, що прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності заходів із забезпечення громадського порядку у зв'язку із проведенням футбольних матчів.