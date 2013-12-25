У Чернігові чиновника затримали на хабарі

У Чернігові правоохоронці при отриманні 400 доларів хабара затримали посадовця одного з міських управлінь. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернігівській області затримали «на гарячому» при одержанні хабара спеціаліста одного з міських управлінь.

Являючись державним службовцем, спеціаліст вимагав та одержав 400 доларів США від жителя обласного центру за прискорення виготовлення технічної документації на нерухоме майно.

Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Предмет злочину вилучено.