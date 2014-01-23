МВС: Госпіталізовано 104 працівника міліції

Після подій на вул. Грушевського в Києві по медичну допомогу вже звернулося 254 правоохоронця. 104 із них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, зазначили в УЗГ.

Як повідомляв УНІАН, протистояння на вул. Грушевського триває з 19 січня.

Постраждали сотні людей, троє осіб – загинули.