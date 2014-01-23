МВС: Госпіталізовано 104 працівника міліції
11:49, 23 січня 2014Кримінал
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Після подій на вул. Грушевського в Києві по медичну допомогу вже звернулося 254 правоохоронця. 104 із них госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото-різані рани та отруєння невідомими речовинами, зазначили в УЗГ.
Як повідомляв УНІАН, протистояння на вул. Грушевського триває з 19 січня.
Постраждали сотні людей, троє осіб – загинули.
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