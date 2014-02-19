6 правоохоронців загинули від вогнепальних поранень під час масових заворушень в Києві - МВС

Шестеро правоохоронців загинули від вогнепальних поранень під час зіткнень у вівторок, 19 лютого, в центрі Києва.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

”Сьогодні, під час масових заворушень, за медичною допомогою звернулися 184 працівника міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. 159 правоохоронців, які постраждали сьогодні під час масових заворушень у Києві, госпіталізовано, 35 – знаходяться у важкому стані. Загалом 39 правоохоронців отримали вогнепальні поранення”, - сказано в повідомленні.