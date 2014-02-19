Член робочої групи з урегулювання політичної кризи, перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов закликає мітингувальників здати зброю і здатися правоохоронним органам.

Про це йдеться у заяві щодо перебігу переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Портнов наголосив, що нинішні правопорушення мають ознаки особливо тяжких злочинів. Захоплення зброї, підрозділів і приміщень органів внутрішніх справ і безпеки, інші дії суворо караються законом.

«Закон дає певне визначення: суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або втіленням інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей, або погроза вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов’язково каратися самим суворим чином. Закликаємо всіх, хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання. Вимагаємо негайно припинити незаконні дії. Здатися правоохоронним органам. Звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації. Зробити це необхідно заради збереження миру і спокою в нашій країні. Заради збереження єдності нашої держави і громадянського спокою», - йдеться у заяві.