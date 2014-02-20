До Криму з Києва прилетів літак із пораненими бійцями «Беркута» і ВВ

Літак із кримськими правоохоронцями, пораненими в ході зіткнень із протестувальниками в Києві, прибув сьогодні вдень до Криму.

Як повідомила прес-служба Ради міністрів Криму, повітряне судно приземлилося в сімферопольському аеропорту. Там його зустріли прем`єр-міністр Криму Анатолій Могильов і начальник кримської міліції Валерій Радченко.

Серед поранених - співробітники спецбатальйону міліції «Беркут» та військовослужбовці Внутрішніх військ МВС.

«Кримських бійців направили на лікування та реабілітацію», - йдеться в прес -релізі.

Кількість поранених Радмін не уточнив.