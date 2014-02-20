До Криму з Києва прилетів літак із пораненими бійцями «Беркута» і ВВ
14:07, 20 лютого 2014Кримінал
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Літак із кримськими правоохоронцями, пораненими в ході зіткнень із протестувальниками в Києві, прибув сьогодні вдень до Криму.
Як повідомила прес-служба Ради міністрів Криму, повітряне судно приземлилося в сімферопольському аеропорту. Там його зустріли прем`єр-міністр Криму Анатолій Могильов і начальник кримської міліції Валерій Радченко.
Серед поранених - співробітники спецбатальйону міліції «Беркут» та військовослужбовці Внутрішніх військ МВС.
«Кримських бійців направили на лікування та реабілітацію», - йдеться в прес -релізі.
Кількість поранених Радмін не уточнив.
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