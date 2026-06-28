'Це ж справжня перемога!': в МЗС висміяли заяву Путіна про війну

Українські дипломати нагадали, що швидка переможна війна Росії тягнеться вже п'ятий рік і підходить усе ближче до російської столиці.

У Міністерстві закордонних справ України висміяли російського диктатора Володимира Путіна, який сьогодні знову усіх запевняв, що Росія перемегає в Україні, хоч і не так швидко, як хотілося б. Відповідний пост оприлюднив у соцмережі X речник міністерства Георгій Тихий.

"Ви говорите так, ніби збираєтеся виграти війну (вже п'ятий рік поспіль). Реальність: ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,3 мільйона людей за понад 4 роки; ваше повільне просування зупинилося; війна повертається на вашу територію. Це ж справжня перемога!" - саркастично написав прессекретар МЗС.

Заяви Путіна

Як писав УНІАН, раніше сьогодні російський диктатор виступив на з'їзді його кишенькової партії "Єдіная Расія". Там він заявив, що Україна нібито не здатна перемогти РФ на полі бою, а Київ перейшов до "терористичних дій". Він також повторив тези про протистояння Заходу, запевнивши, що стратегічні плани Росії будуть реалізовані, а економіка вийде на "новий технологічний рівень". Диктатор назвав окупантів "справжньою елітою Росії" та підкреслив роль "згуртованості народу" й "традиційних цінностей" як фундаменту російського суспільства.

Відео дня

Разом з тим Путін визнав проблеми на російському паливному ринку, де утворюються черги на заправках і бракує окремих марок бензину, хоча заявив, що запаси залишаються "майже на рівні минулого року". Він повідомив про використання резервів і можливість повної заборони експорту дизелю, а також доручив уряду забезпечити безперебійні поставки пального.

Вас також можуть зацікавити новини: