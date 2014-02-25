СБУ скасувала заборону на в`їзд в Україну двом російським громадським діячам

СБУ скасувала заборону на в`їзд в Україну активістам та правозахисникам, зокрема, громадянам Росії журналісту Юрію Барабашу та правозахиснику Андрію Юрову.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Україну не впустили російського правозахисника, члена Ради з прав людини при президенті РФ, експерта Ради Європи Юрова.

У липні 2013 року до України не впустили громадянина РФ, фотографа та дизайнера Барабаша, який тривалий час жив в Україні.