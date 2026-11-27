За його словами, Україна готова до перемир’я та вдячна Індії, Туреччині й Єгипту за посередницькі зусилля.

Україна надіслала міжнародним партнерам пропозиції щодо припинення вогню в акваторії Чорного моря та очікує на відповідь Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на V міжнародній конференції Grain from Ukraine, пише Суспільне.

За його словами, Україна готова до перемир’я та вдячна Індії, Туреччині й Єгипту за посередницькі зусилля і сприяння деескалації в Чорному морі.

"Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані", - сказав він.

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Водночас Сибіга зазначив, що Росія щоразу намагається висувати додаткові умови, коли Київ передає пропозиції. Зокрема, Москва пропонує включити до домовленостей питання експорту нафти.

"Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції", - пояснив очільник МЗС.

Сибіга також підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Також у повідомленні телеграм-каналу Ukraine context, який пов’язують з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, зазначається, що на переговорах щодо можливого перемир’я в Чорному морі росіяни намагаються пропхати в домовленості ще й питання експорту своєї нафти.

"Україна готова обговорювати це, але лише в межах загального енергетичного перемир’я, яке передбачатиме, зокрема, припинення російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Без виконання даної умови перемир’я в Чорному морі може стосуватися лише перевезення агропродукції", - пише канал.

Росія не зацікавлена у перемир'ї у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, міністр іноземних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія не хоче укладати з Україною тимчасову угоду щодо Чорного моря без укладання довгострокової мирної угоди.

За його словами, Туреччина має ідеї, як створити основу з допомогою якої сторони могли б досягти взаєморозуміння для досягнення перемир'я на морі, але подробиць міністр не розкрив, пояснивши це тим, що покищо зарано.

Також Фідан сказав, що досягненню перемир'я в Чорному морі заважає питання Донбасу. Зокрема, Росія вимагає його віддати, а Україна каже, не віддасть.

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