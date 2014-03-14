У Миколаєві викрито групу наркоторговців, до складу якої входили міліціонери

Працівниками Управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків УМВС у Миколаївській області викрито групу наркоторговців, до якої входили, в тому числі й співробітники правоохоронних органів.

Як повідомив УНІАН начальник УМВС України в Миколаївській області генерал-майор міліції Юрій Седнєв, група складалася з 13 осіб віком від 20 до 60 років, які протягом 2013-2014 років у Миколаєві незаконно збували наркотичні засоби - опій, сильнодіючий препарат «Димедрол» і психотропні речовини.

Згідно з повідомленням, 12 березня працівники УБНОН провели низку слідчо-оперативних заходів, зокрема затримали 6 осіб, які обгрунтовано підозрюються в розповсюдженні серед населення наркотичних засобів.

”Серед зловмисників уже виділено організаторів, постачальників і збувачів”, - повідомляє міліція.

Наркоторгівцями керували дві жінки, які й були постачальниками наркотичних, психотропних і сильнодіючих засобів. До розповсюдження наркотичних речовин було залучено 11 осіб, які використовували 9 автомобілів.

Також у ході проведення слідчо-оперативних заходів було задокументовано факт причетності до злочинної діяльності й окремих правоохоронців.

«Матеріали, згідно з висновками яких буде доведено аргументовану причетність працівників міліції до лобіювання інтересів наркоділків, будуть виділені в окреме кримінальне провадження і передані в органи прокуратури для ухвалення рішення у справі. А взагалі, правоохоронці засуджують своїх колег, які сприяють злочинній діяльності. І це корпоративна думка», - підсумував Седнєв.

Зловмисники розвозили свій «товар» лише на автомобілях, які постійно міняли, при цьому часто користуючись послугами таксі, не повторювалися у виборі місць зустрічі й способу передачі наркотичних засобів. Етапи проведення злочинної діяльності були продумані до дрібниць, що й стало перешкодою для швидкого документування в рамках чинного законодавства, повідомляють УМВС України в Миколаївській області.

Проведені обшуки в місцях проживання затриманих громадян і автомобілів, які використовувалися злочинцями в той момент. Вилучені й направлені для проведення експертного дослідження близько 100 мл опію, що за цінами «чорного ринку» коштує близько 6 тис. грн, понад 100 таблеток димедролу (близько 2 тис. грн), близько 5 грамів психотропної речовини амфетамінового ряду (близько 3 тис. грн), 7 тис. грн і золоті вироби. Встановлюються джерела отримання грошей та ювелірних виробів.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно затриманих і арешту рухомого й нерухомого майна.

Кримінальне провадження ведеться за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) і ч. 1 ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилка, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів).