В МВС буде створено Департамент з реформування і розвитку органів внутрішніх справ

У Міністерстві внутрішніх справ України буде створено Департамент з реформування і розвитку органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Єдокимов на брифінгу в Кабінеті міністрів.

”Міністром внутрішніх справ (Арсеном Аваковим - УНІАН) ухвалено рішення в неділю про створення в системі МВС Департаменту з реформування і розвитку органів внутрішніх справ”, - заявив Євдокимов.

За його словами, департамент буде наповнений молодими досвідченими людьми, щоб органи внутрішніх справ працювали за європейським зразком.