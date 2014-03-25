В МВС буде створено Департамент з реформування і розвитку органів внутрішніх справ
17:12, 25 березня 2014Кримінал
0 0
У Міністерстві внутрішніх справ України буде створено Департамент з реформування і розвитку органів внутрішніх справ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Єдокимов на брифінгу в Кабінеті міністрів.
”Міністром внутрішніх справ (Арсеном Аваковим - УНІАН) ухвалено рішення в неділю про створення в системі МВС Департаменту з реформування і розвитку органів внутрішніх справ”, - заявив Євдокимов.
За його словами, департамент буде наповнений молодими досвідченими людьми, щоб органи внутрішніх справ працювали за європейським зразком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter