Генпрокуратура перевіряє документи прокурорів про вищу освіту

Генеральна прокуратура України ініціювала перевірки щодо відповідності документів про вищу освіту прокурорів вимогам чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, Генпрокуратурою виявлено факти прийняття на прокурорсько-слідчі посади осіб, які здобули вищу юридичну освіту в інших державах – колишніх республіках СРСР, а також отримали дипломи недержавного зразка, що викликають сумніви в їх легітимності.

З метою реалізації положень Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні в Україні запроваджена процедура визнання іноземних документів про освіту (нострифікація) шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.

Нострифікація здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року «Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав».

У зв’язку з цим, новоствореним управлінням внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури ініційовано проведення перевірок щодо виявлення фактів прийняття на прокурорсько-слідчі посади осіб, які здобули вищу юридичну освіту в інших державах та не пройшли процедуру їх нострифікації, а також отримали сумнівні з точки зору легітимності дипломи недержавного зразка.

Генеральна прокуратура вимагає від керівників усіх регіональних прокуратур, а також Національної академії прокуратури України: за наявності підстав щодо невідповідності документів про вищу освіту працюючих прокурорів та слідчих прокуратур всіх рівнів вимогам чинного законодавства України вжити належних заходів реагування. Надалі при призначенні осіб на прокурорсько-слідчі посади мають ретельно перевірятися представлені ними дипломи про вищу юридичну освіту на відповідність наведеним вимогам.