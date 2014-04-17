У Донецькій області СІЗО переповнені затриманими диверсантами – Тимчук

За оперативними даними групи «Інформаційний опір», попри всі проблеми, що виникають, антитерористична операція в Донецькій області починає поступово давати результати. За неможливості проводити широкомасштабні дії в умовах великої ймовірності жертв серед місцевого населення, силовики масово здійснюють «точкові» операції.

Про це у своєму Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

За його словами, на всій території регіону проводиться затримання представників екстремістських груп, а також диверсантів, які прибули з території Росії. Зараз починає виникати проблема з вільними місцями в СІЗО в населених пунктах, куди звозять затриманих екстремістів і диверсантів.

Також керівництво силовиків вважає вкрай важливим той факт, що в Маріуполі було відбито атаку екстремістів на військову частину. Маріуполь покликаний відігравати важливу роль у створенні «терористичного коридору» для проникнення російських диверсійних груп на територію України, зазначив Тимчук.

На його думку, військовослужбовці в Маріуполі застосували зброю абсолютно правомірно: дії штурмовиків (здійснення збройного нападу і спроба захоплення військового об`єкта) є суто терористичними.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 квітня в Маріуполі під час нічної спецоперації троє бойовиків загинули, 13 поранено, 63 – затримано.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, вночі в Маріуполі у відповідь на атаку військової частини Національної гвардії підрозділу МВС провели операцію з локалізації банди нападників кількістю близько 300 осіб. Після того як військову частину нападники закидали запальними фугасами і «коктейлями Молотова» і відкрили вогонь – нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь, потім постріли на пораження. За тривогою були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя. Спільними зусиллями озброєна міліція і бійці Нацгвардії локалізували і роззброїли зловмисників. На місце події були перекинуті вертольоти. «За попередніми даними, серед бойовиків, що нападали, – 3 убитих, 13 поранених, 63 затриманих. Вилучено зброю, засоби зв`язку і телефони російських операторів. Йде встановлення осіб затриманих нападників», - написав Аваков. За словами міністра, серед службовців МВС втрат немає.