У Донецькій області терористи скоїли напад на військкомат.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, учора, 6 травня, близько 16.00 до приміщення Добропольського об’єднаного районного військового комісаріату увірвалися майже 10 бойовиків із вогнепальною зброєю.

Особи в масках захопили трьох неозброєних військовослужбовців, в тому числі двох старших офіцерів Збройних Сил України.

Нападники назвалися вояками армії так званої “Донецької народної республіки”. Згодом вони перевезли заручників до будівлі Донецької обласної державної адміністрації, яку утримують сепаратисти.

У результаті тривалих перемовин за участю начальника Донецького військового гарнізону полковника Сергія Камеша, сьогодні, 7 травня, вночі трьох військовослужбовців вдалося звільнити з полону.