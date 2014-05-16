У Львові відбувся круглий стіл щодо реформування правоохоронної системи в Україні.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, його учасники представили свої пропозиції першочергових реформ, які в короткостроковій перспективі повинні бути втілені у правоохоронній системі України.

В обговоренні зазначеної теми взяли участь голова Львівського відділення міжнародної поліцейської асоціації Василь Рябошапко, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, заступник голови Львівської ОДА Валерій П’ятак, заступник прокурора Львівської області Тарас Дунас, начальник Управління юстиції у Львівській області Микола Кадикало, екс-керівник поліції Підкарпатського воєводства Юзеф Єдинак, начальник УМВС України на Львівській залізниці Володимир Дитюк, начальник штабу ГУМВС України у Львівській області Юрій Гладун, в.о. ректора ЛьДУВС Валерій Середа, колишні очільники обласного управління міліції Львівщини Іван Мотринець, Богдан Шкарада, інші працівники міліції, експерти.

У рамках цього заходу, організованого Львівським відділенням Міжнародної поліцейської асоціації, експерти обговорили проблемні питання щодо реформування цілої системи правоохоронних органів України в контексті сучасних політичних процесів.

Зокрема, заступник прокурора Львівської області Тарас Дунас наголосив на тому, що «надзвичайна велика увага приділяється тому, щоб правоохоронні органи співпрацювали з громадськістю. Останні події показали певну прогалину у стосунках між правоохоронними органами та громадськістю».

За словами начальника штабу ГУМВС України у Львівській області Юрія Гладуна, існують проблемні питання діяльності правоохоронної системи і на Львівщині зокрема, особливо з огляду на те, що в даний час до діяльності правоохоронних органів надзвичайно прискіпливо ставиться громадськість. Він наголосив на одному з болючих аспектів діяльності міліції – реагуванні на звернення громадян. Люди звертаються до міліції, але деякі звернення залишаються взагалі без розгляду. Відповідно, це викликає недовіру до міліції. Нинішній стан речей такий, що сьогодні приймаються дзвінки від громадян так, як це робилося двадцять років тому: два оператори приймають дзвінки, потім інформація переадресовується до чергового в райвідділ, яких у Львові є шість. І лише потім повідомлення передають наряду. Відповідно, це забирає багато часу. Це питання потребує вирішення в оперативності і дієвості реагування на звернення громадян.

– Ми заклали основу – це львівський оперативний центр миттєвого реагування нарядами міліції (ЛОЦМАН), щоб всі наряди міста керувалися одним центром міського управління міліції. Це досвід Кракова, Києва, Донецька , які у 2012 – 2013 роках реалізували проекти централізації всіх нарядів в місті. Таким чином ми отримаємо результат: швидкий час реагування, об’єктивну реєстрацію повідомлень, безумовне реагування на всі події, моніторинг та аналіз інформації, яка надходить від громадян, – зазначив Юрій Гладун.

Він також погодився з думкою експертів, що однією із систем контролю за діяльністю правоохоронних органів має бути громадянський контроль, але, у той же час, потрібно визначити його систему і кінцеві результати.

Як зазначив екс-керівник міліції Львівщини Богдан Шкарада, в Україні досі залишається чинним Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року, який був ухвалений ще в УРСР. За його словами, нині Україна залишається останньою з пострадянських країн, що не ухвалила новий закон про поліцію.

Він зауважив, на державному рівні не було прийнято цілісного документу щодо реформування вітчизняних органів внутрішніх справ. «Всі починання в цій сфері здебільшого завершувалися рекомендаціями – перетворити міліцію в поліцію, створити цивільне міністерство внутрішніх справ відповідно до європейських стандартів», – пояснив він.

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій наголосив на тому, що «після великих випробувань український народ хоче збудувати нове суспільство. Єдиним ефективним інструментом, єдиним дієвим механізмом для цього є реформи. Як неодноразово наголошувалося, реформа правоохоронної системи в Україні не може відбутися без реформи в Україні в цілому – реформи влади, реформи бюджетної сфери та низки інших важливих реформ. Сьогоднішній круглий стіл є свідченням того, що українське суспільство прагне якісних змін в державі».

Голова обласної ради запропонував за підсумками засідання круглого столу підготувати до Міністерства внутрішніх справ України звернення з пропозицією провести такий круглий стіл в МВС України, а також – сформувати відповідну координаційну раду з числа ветеранів правоохоронної служби, які б могли надати фахові пропозиції щодо проведення реформи.

Після висловлення пропозицій та презентації напрацювань учасники круглого столу перейшли до обговорення. Дискусія виявилася жвавою та плідною. Усі пропозиції, які були отримані під час дискусії, будуть узагальнені та проаналізовані, щоб у подальшому їх втілювати в життя.