Влітку пропонують обмежити рух вантажівок у курортних регіонах Криму

На період курортного сезону необхідно заборонити проїзд великовантажного транспорту в денний час трасами, які ведуть до курортних міст Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі на нараді з питань підготовки до курортного сезону-2008 заявив начальник міліції громадської безпеки Головного управління МВС України в Криму – заступник начальника кримської міліції Микола ФЕДОРЯН.

”Влітку виникають великі проблеми з великовантажним транспортом, який рухається в денний час. Обганяти його неможливо, створюються аварійні обстановки”, – сказав М.ФЕДОРЯН. Він звернувся до керівництва Криму з проханням заборонити рух вантажівок у курортних регіонах влітку в денний час. «Потрібно проробити це питання, створити стоянки, де можна перенавантажувати будівельний матеріал, потрібно возити його (вантаж – УНІАН) у нічний час у курортних містах», - відзначив заступник начальника міліції Криму.

З такою ж пропозицією виступив голова Республіканського комітету АРК з питань торгівлі і захисту прав споживачів Валіко АВІДЗБА. «Через великовантажний транспорт в такі міста як Ялта, Судак, Євпаторія неможливо проїхати зараз, а що в (курортний – УНІАН) сезон буде?! Треба ухвалити рішення: заборонити (рух - УНІАН) цього транспорту вдень, нехай їздять вночі», - сказав В.АВІДЗБА.

«Тим самим ми попередимо масові аварії влітку», – додав він.