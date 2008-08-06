Порушено кримінальну справу за відмову взяти дітей до гімназії

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом відмови прийняти дітей до загальноосвітньої установи.

Як повідомила УНІАН старший помічник прокурора міста Наталія ХАРЦИЗОВА, директор гімназії №1, всупереч наказу Міністерства освіти та науки України (№ 204 «Про прийом дітей у 1 клас загальноосвітніх навчальних установ»), видав наказ про проведення конкурсних співбесід для дітей, які вступають у 1 догімназійний клас очолюваної ним гімназії. Таким чином, у період з 2 до 15 червня 2008 року конкурсна комісія «проекзаменувала» 154 дітей віком 6 років, батьки яких подали заяви про зарахування дітей у 1 клас.

За наслідками конкурсу директором гімназії було ухвалено рішення про відмову 107 батькам в прийомі їхніх дітей у 1 клас через низькі результати конкурсної співбесіди. Наприклад, основними причинами відмови стала відсутність у дітей навиків швидкого читання, недостовірний переказ тексту, недбале писання тощо, зазначила Н.ХАРЦИЗОВА, тоді як законодавство свідчить про те, що дитина йде в школу для того, щоб саме там її навчили правильно читати, писати і вирішувати логічні задачі.

Водночас усі заяви батьків про прийом дітей у 1 клас, подані ними протягом 2008 року, директором гімназії не були зареєстровані, а по закінченні конкурсної співбесіди знищені без надання письмової відповіді батькам.

За результатами перевірки прокуратура міста опротестувала незаконний наказ директора гімназії про проведення конкурсу на зарахуванні дітей у 1 клас і зобов`язала Ленінську районну адміністрацію закріпити територію обслуговування за 1-4 догімназійними класами гімназії № 1. Це означає, сказала Н.ХАРЦИЗОВА, що директор гімназії тепер зобов`язаний приймати всіх дітей в 1 клас без іспитів, співбесід і тестувань, а також здійснювати облік усіх дітей шкільного віку, що проживають на його території обслуговування, що передбачено законодавством України про освіту.

Враховуючи, що чинне законодавство передбачає кримінальну відповідальність за незаконну відмову в прийманні дітей до загальноосвітньої установи, незаконної вимоги оплати за навчання дітей у комунальній навчальній установі, прокуратурою Севастополя за цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 183 Кримінального кодексу України, повідомили в прокуратурі.