У Криму затримали працівника суду, який підробив рішення на квартиру

У Криму затримали працівника суду, який у квітні 2008 року підробив рішення суду про визнання права власності на квартиру померлого жителя одного селища (квартира мала перейти до комунальної власності селищної ради).

В подальшому працівник суду отримав право власності на квартиру, повідомляє сьогодні прес-служба МВС України.

Унаслідок протиправних дій селищній раді завдано збитки на суму понад 227 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (шахрайство й підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).