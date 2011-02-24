Росіяни, підозрювані у замаху на вбивство бізнесмена у Петербурзі, арештовані на 40 діб

Центральний райсуд Сімферополя і Ялтинський міськсуд 23-24 лютого ухвалили на 40 діб заарештувати двох підозрюваних в організації у 2006 році замовного вбивства співвласника компанії «Петербурзький нафтовий термінал», яких було затримано на початку тижня в Криму.

«Обраний запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 40 діб, пов`язаний з екстрадицією», - повідомила УНІАН телефоном начальник прес-служби кримської міліції Ольга КОНДРАШОВА.

37-річний і 44-річний чоловіки, які, за даними МВС, є громадянами Росії, - лідерами транснаціонального організованого злочинного співтовариства «Тамбовські» були затримані 21 лютого в Сімферополі і Ялті.

У травні 2006 року під час замаху на співвласника «Петербурзького нафтового терміналу» його охоронець був убитий, а сам бізнесмен і ще декілька сек’юріті були поранені.

Підозрювані в організації замовного вбивства перебували в міжнародному розшуку. В Україні вони використовували підроблені українські паспорти.