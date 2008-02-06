Інспектор, щоб поліпшити показники роботи, сплатив штрафи за ”порушників”

Прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом підробки протоколів про адміністративні правопорушення старшим державним інспектором екологічної інспекції по Нижньогірському району Криму.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, інспектор вирішив поліпшити показники своєї роботи та сплатив штрафи за 9 порушників законодавства, які засмічували ліс відходами. "Виявилось, що правопорушники були віртуальними, а протоколи - сфальсифікованими", - кажуть у прокуратурі.

Територіальною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Минулого року в ході перевірок органами прокуратури Криму за аналогічними фактами було порушено 10 кримінальних справ. Як службове підроблення кваліфіковано дії працівників податкової, Державтоінспекції, контролюючих органів, які з метою збільшення показників фальсифікували протоколи про адміністративні правопорушення.

Пресс-служба прокуратуры АРК