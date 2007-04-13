Руслана візьме участь у великому благодійному концертному турі Німеччиною

Навесні цього року співачка Руслана візьме участь у концертному марафоні Німеччиною у рамках міжнародного благодійного проекту знаного німецького виконавця Пітера Маффая "Зустрічі. Союз культур заради дітей". Повідомляє прес-служба співачки.

Тур розпочнеться 14 квітня і охопить 15 міст Німеччини. У концертах візьмуть участь відомі виконавці з різних континентів (14 країн). Кожен з учасників міжнародного проекту Пітера Маффая представлятиме власну благодійну ініціативу в своїй країні.

Метою союзу виконавців є збір коштів і прямий розподіл їх на благодійні цілі в країнах-учасниках проекту.

Концертний тур є продовженням минулорічного благодійного телевізійного марафону в прямому ефірі німецького телебачення, всі зібрані кошти з якого були перераховані німецьким телебаченням на придбання медичного обладнання, що надсилалося до країн-учасниць проекту. Для цього шоу Руслана записала в дуеті з Пітером Маффаєм - який, до речі, родом з Румунських Карпат - свою пісню "Світанок". Причому Маффай співав українською мовою.

Ця композиція разом з піснями інших учасників проекту увійшла на альбом-збірку, всі кошти від продажу яких також пішли на благодійність. Для збірки записали свої пісні Роббі Ромео (США), Ціпі Маші (Ізраїль), Роберт Веллс (Швеція), Фарад Дарія (Афганістан), Цезарія Евора (Кабо-Верде), RDB (Індія), Мі К`юнг Парк (Корея), Чен Лін (Китай), Девід Нун`єс дель Прадо Сантандер (Перу), Shantel (Буковина), Зола (Південна Африка) та інші.

Руслана - учасниця "Зустрічі. Союз культур заради дітей" з української сторони - виступає ініціатором програми "Чорнобиль 2006 - Діти весни". Метою проекту є закупівля медичного обладнання для українських клінік, що опікуються дітьми з вродженими вадами внутрішніх органів. Результатом творчого співробітництва та участі Руслани у проекті Маффая став збір коштів і придбання медичного обладнання для реанімації новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні ОХМАТДИТ. Понад 9 мільйонів євро для всіх країн було зібрано минулого року в рамках телевізійного марафону на німецькому телебаченні та від продажу благодійного альбому дуетів.

У рамках концертного туру Німеччиною Руслана виступить з ініціативою подальшого збору коштів і допомоги дитячим клінікам Києва, Дніпропетровська та Львова.

Графік туру:

14.04.07 Мангейм

16.04.07 Лейпциг

18.04.07 Кельн

20.04.07 Штутгарт

21.04.07 Мюнхен

25.04.07 Гамбург

27.04.07 Бремен

28.04.07 Берлін

29.04.07 Халле/ Вестфален

01.05.07 Франкфурт

02.05.07 Крефельд

04.05.07 Дортмунд

06.05.07 Кіль

07.05.07 Брауншвайг

08.05.07 Нюрнберг