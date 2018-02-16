Ледачий кіт у Стамбулі заблокував вихід з ескалатору і став хітом соцмереж (відео)

Кумедне відео із ледачим котом було оприлюднено вчора вночі і зібрало вже 2,5 мільйона переглядів.

В соцмережах стало хітом відео з ледачим котом, який усівся біля ескалатору і змушував людей переступати через нього.

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Відео оприлюднила спільнота Aww Station на своїй сторінці у Facebook.

Користувачі соцмереж пишуть у коментарях, що така незвичайна подія мала місце у Стамбулі.

Спокійний кіт у неспокійному місці викликав хвилю позитивних і жартівливих коментарів. Деякі юзери жартують, що, нарешті, вони знайшли свою «тотемну тварину», а дехто з користувачів зазначає, що кіт копіює його поведінку у житті. Хтось жартівливо називає це відео натхненням.

Також зустрічаються коментарі про те, що кіт «зламався», або про те, що в нього, як у приставку, просто потрібно вставити гру і тоді він почне рухатись.

Кумедне відео було оприлюднено вчора вночі і зібрало вже 2,5 мільйона переглядів.