Креветки на обід і чотири ліжка: в Італії кіт отримав у спадок 30 тисяч євро

В Італії кіт на прізвисько Джеррі успадкував від своєї господині 30 тис. євро, пише видання La Stampa.

Читайте такожВ аеропорту "Київ" затримали рейс через "зайвого" кота на бортуЖінка прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.

Кіт їсть креветки два рази на день і спить на чотирьох різних ліжках.