Креветки на обід і чотири ліжка: в Італії кіт отримав у спадок 30 тисяч євро
08:25, 20 січня 2018Курйози
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У разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів.
Кіт їсть креветки два рази в день \ yle.fi
В Італії кіт на прізвисько Джеррі успадкував від своєї господині 30 тис. євро, пише видання La Stampa.
Читайте такожВ аеропорту "Київ" затримали рейс через "зайвого" кота на бортуЖінка прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.
Кіт їсть креветки два рази на день і спить на чотирьох різних ліжках.
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