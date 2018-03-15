Африканському вчителю,який малював вікна програм на дошці, подарували комп'ютери (фото)

За словами вчителя з Гани, на таку популярність своїх фотографій він не розраховував.

Минулого місяця в мережі стали популярними фотографії африканського вчителя Річарда Акото, якому доводилося викладати інформатику, малюючи вікна різних програм крейдою на дошці.

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Вчитель працює в початковій школі в ганському селі, де немає жодного комп'ютера, але все одно намагається підготувати учнів до національного іспиту з інформатики, передає Quartz.

Після того, як знімки з уроків Акото розійшлися по ЗМІ і соціальних мережах, багато людей зголосилися допомогти вчителю. Інтернет-користувачі висловили готовність перерахувати йому гроші на придбання техніки, а пізніше на ситуацію звернула увагу навіть компанія Microsoft, яка пообіцяла подарувати комп'ютер.

Сам Акото подякував Microsoft, але зазначив, що одного комп'ютера замало і для повноцінного навчання сільських дітей потрібно принаймні кілька десятків пристроїв. Днями допомогти сільському вчителю зголосилася ще одна компанія - комп'ютерна школа NIIT. Так учням Акото подарували відразу п'ять комп'ютерів, а сам він отримав особистий ноутбук.

Багато жителів Гани також запропонували висунути Акото на національну премію «Учитель року»: її переможець отримує в подарунок будинок в місці, яке вибере сам.