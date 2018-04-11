Хоробре вороненя "обскубало" панду, щоб звити гніздо (фото)

Вороненя видирало пух із заду панди кілька разів, однак ведмідь ніяк не реагував.

У Китаї ворона висмикувала хутро із заду панди, що вляглася відпочити.

Кумедний випадок стався 9 квітня в пекінському зоопарку. Знімок опублікувало видання Daily Mail.

Туристи, які стали свідками видовища, стверджують, що панда, яка відпочивала на дерев'яному помості, ніяк не відреагувала на поведінку птиці. Ворона видирала хутро, поки повністю не заповнив їм свій дзьоб, а потім злетіла на найближче дерево, де почала вити собі гніздо. При цьому ворона наважилася повторити "злочин" кілька разів, проте панда ніяк не відреагувала.

Користувачі китайської соціальної мережі Weibo похвалили птицю за сміливість і розбірливість і пожартували, що її гніздо, мабуть, одне з найдорожчих у світі.

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