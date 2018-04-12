Запорізькі копи врятували "чоловіка-павука", у якого "затягнулися свята" (відео)
18:07, 12 квітня 2018Курйози
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За словами сусідів, у чоловіка надто затягнулися свята – тверезим його не бачили аж з Великодня.
Поліцейські врятували нетверезого чоловіка / фото УНІАН
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка, який намагався потрапити на 4 поверх через балкони.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, копів викликали перехожі, які побачили, що невідомий дереться по стіні. Поліцейські з’ясували, що чоловіка звуть Михайло, він мешкає у цьому ж будинку, а нагору поліз, бо просто забув ключі від своєї квартири.
Відчайдуху, який вже подолав три поверхи, намагалися переконати дочекатися рятувальників, але чоловік на це не зважав. Патрульні забігли в квартиру, де на поручнях балкона стояв чоловік. Після тривалих умовлянь його затягли в середину.
За словами сусідів, у чоловіка надто затягнулися свята – тверезим його не бачили аж з Великодня.
У Запоріжжі патрульні врятували "людину-павука"
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