Заліз в колодязь і застряг: у Запоріжжі поліцейським довелося визволяти злодія-невдаху (фото)

У Запоріжжі співробітники патрульної поліції затримали чоловіка, який під час крадіжки кабелю телекомунікаційних мереж Укртелекому застряг в колодязі. Про це повідомляє патрульна поліція Запоріжжя.

Очевидці повідомили, що на вулиці Цегельній чоловік стоїть в колодязі і витягує кабель. Прибувши на місце виклику, патрульні виявили чоловіка, який стояв по пояс в колодязі, але 33-річний громадянин не зміг виконати вимогу патрульних вилізти з колодязя.

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"Пояснив, що зняв люк, і заліз в колодязь, щоб зрізати кабель з метою власної наживи. Зрізавши майже весь кабель, і викинувши його на поверхню, чоловік зрозумів, що застряг і не може самостійно вибратися з колодязя – ноги заплуталися в обрізаному кабелі", – повідомили в поліції.

Поліцейські допомогли чоловікові звільнитися і доставили до Шевченківського районного відділку поліції.

Як повідомляв УНІАН, горе-злодій сім годин провисів у вікні для витяжки.