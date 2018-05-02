У Кам'янському операція з порятунку глухої кішки отримала несподіваний фінал (відео)

Кішка провела тиждень на 20-метровому дереві, після чого місцеві жителі скинулися грошима і викликали кран-підіймач.

Жителі Кам'янського на Дніпропетровщині влаштували спецоперацію з порятунку кішки, яка видерлася на 20-метрову висоту і просиділа на дереві близько тижня. 8-річна Бусинка, яка має глухоту, вперше вибігла з квартири - і одразу потрапила у халепу.

Як повідомляє ТСН, тварина просиділа на дереві без води та їжі. Злізти вона не наважувалася. Небайдужі люди ставили драбину, приманювали кішку валеріаною, викликали пожежників, але все марно.

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"Шкода реально. Я вже погано сплю, чесно", - зізналася одна з жительок прилеглого будинку.

У відчаї жителі Кам’янського скинулися грошима і викликали кран-підіймач. Рятівником Бусинки зголосився бути чоловік, якому вдягли страхувальний трос для безпеки.

Але тільки-но кабінка наблизилися до кішки, як та з переляку зістрибнула вниз і побігла геть. Людей здивувало, що після тижня без їжі та води у Бусинки вистачило сил на стрибок. Врешті її впіймали та відвезли до ветеринарів. Ті встановили, що вона відбулася лише сильним переляком, та прописали їй протишокові препарати.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США кіт повернувся до господаря після 14 років розлуки.