У США кіт повернувся до господаря після 14 років розлуки (фото)

Тоді чоловіку довелося переїхати в інше місто через руйнівний ураган. Він взяв улюбленця з собою, але той втік у перші ж дні після переїзду.

У США господар знайшов свого кота через 14 років розлуки.

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Як пише видання USA Today, Перрі Мартін з міста Форт-Пірс, штат Флорида, втратив свого кота на прізвисько Томас Молодший, або Т2, ще 14 років тому. Тоді йому довелося переїхати в інше місто через руйнівний ураган. Він взяв вихованця з собою, але той втік у перші ж дні після переїзду. Пошуки тварини ні до чого не привели, і господар вирішив, що Томаса збила машина.

З тих пір Перрі переїжджав ще кілька разів, а потім повернувся в рідне місто. У той же час Т2 підібрав на вулиці зоозахисник, який відправив тварину в притулок, де його просканували. Співробітники були вкрай здивовані, що за всі 14 років кота жодного разу ніхто не підібрав і не відправив до ветеринара або в притулок.

У результаті 60-річному Перрі подзвонив той самий ветеринар, який 16 років тому чіпував кошеня, і повідомив про знахідку. За словами чоловіка, він був "на сьомому небі від щастя", однак найбільше йому хотілося б дізнатися, що всі ці роки робив його кіт. «Було б здорово, якби він хоча б на 15 хвилин отримав здатність говорити і розповів про свої пригоди. Напевно б він запитав щось на кшталт: "Тату, чому ти не відкривав мені двері?"», - розповів господар.

Спочатку кіт відмовлявся від їжі і води і спав більшу частину дня. Однак через десять днів після возз'єднання з господарем тварина потихеньку почала згадувати його. «Я обов'язково зроблю так, щоб він прожив решту своїх днів у комфорті. У нього стирчать кістки, і йому вже 18 років, але це все ще мій Т2», - зізнався Перрі.