У британському парламенті голосовий помічник Siri перебив виступ міністра оборони (відео)

Посеред його доповіді голосовий помічник почав видавати інформацію по запиту "Сирія".

Під час виступу британського міністра оборони Гевіна Вільямсона у парламенті стався конфуз.

Голосовий помічник Siri перебив міністра, у той час коли він говорив про боротьбу з тероризмом у Сирії. Посеред його доповіді помічник почав видавати інформацію по запиту "Сирія".

"Я знайшов дещо в інтернеті по запросу "Сирія": Демократичні сили Сирії підтримують...", - перебив Вільямсона голос зі смартфону.

Міністр не розгубився і жартівливо прокоментував ситуацію.

"Коїться щось дивне... Я вибачаюся за це. Рідко тебе перебиває твій мобільний телефон", - сказав міністр.

Відео The Guardian

Як повідомляв УНІАН, голосовий помічник Siri назвав світовий хіт Despacito гімном Болгарії.