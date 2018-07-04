У британському парламенті голосовий помічник Siri перебив виступ міністра оборони (відео)
12:06, 04 липня 2018Курйози
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Посеред його доповіді голосовий помічник почав видавати інформацію по запиту "Сирія".
Ілюстрація REUTERS
Під час виступу британського міністра оборони Гевіна Вільямсона у парламенті стався конфуз.
Голосовий помічник Siri перебив міністра, у той час коли він говорив про боротьбу з тероризмом у Сирії. Посеред його доповіді помічник почав видавати інформацію по запиту "Сирія".
"Я знайшов дещо в інтернеті по запросу "Сирія": Демократичні сили Сирії підтримують...", - перебив Вільямсона голос зі смартфону.
Міністр не розгубився і жартівливо прокоментував ситуацію.
"Коїться щось дивне... Я вибачаюся за це. Рідко тебе перебиває твій мобільний телефон", - сказав міністр.
Відео The Guardian
Як повідомляв УНІАН, голосовий помічник Siri назвав світовий хіт Despacito гімном Болгарії.
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