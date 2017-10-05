Голосовий помічник Siri назвав світовий хіт Despacito гімном Болгарії

З невідомої наразі причини голосової помічник від Apple Siri на запит про болгарському національному гімні пропонує послухати популярний трек Луїса Фонси і Дедді Янкі «Despacito». Про це повідомляє The Verge.

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При цьому Wikipedia і Google при аналогічному запиті видають правильну відповідь — гімном Болгарії є композиція «Міла Родіно», так що достеменно невідомо, звідки у Siri з'явилася невірна інформація. Компанія Apple поки не прокоментувала цей інцидент і не виправила помилку в системі свого голосового помічника.