Визирни в віконечко: японець зробив у паркані 18 отворів для тріо собак, яким нудно вдома (відео)

15:41, 17 серпня 2018
Курйози
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Тому вирішив зробити у власному паркані 18 «вікон». Крізь них три собаки породи шиба-іну спостерігають за життям на вулиці.

Весела трійця привертає увагу перехожих та інших чотирилапих. Своєрідний «атракціон милоти» став популярним серед туристів.

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Люди із задоволенням зупиняються погладити та сфотографувати собак. І звісно ж, зробити селфі на пам'ять. Песики дуже доброзичливі, і залюбки фотографуються на проводять час з перехожими.

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Теги: #Японія#собака#туристи#вікно