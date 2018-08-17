Визирни в віконечко: японець зробив у паркані 18 отворів для тріо собак, яким нудно вдома (відео)
15:41, 17 серпня 2018Курйози
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Житель японського міста Сімабара придумав, як розвеселити собак, які залишаються вдома.
Визирни в віконечко: японець зробив у паркані 18 отворів для тріо собак, яким нудно вдома
Чоловік хвилювався, що улюбленці сумують, поки їхній господар на роботі.
Тому вирішив зробити у власному паркані 18 «вікон». Крізь них три собаки породи шиба-іну спостерігають за життям на вулиці.
Весела трійця привертає увагу перехожих та інших чотирилапих. Своєрідний «атракціон милоти» став популярним серед туристів.
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Люди із задоволенням зупиняються погладити та сфотографувати собак. І звісно ж, зробити селфі на пам'ять. Песики дуже доброзичливі, і залюбки фотографуються на проводять час з перехожими.
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