Визирни в віконечко: японець зробив у паркані 18 отворів для тріо собак, яким нудно вдома (відео)

Житель японського міста Сімабара придумав, як розвеселити собак, які залишаються вдома.

Чоловік хвилювався, що улюбленці сумують, поки їхній господар на роботі.

Тому вирішив зробити у власному паркані 18 «вікон». Крізь них три собаки породи шиба-іну спостерігають за життям на вулиці.

Весела трійця привертає увагу перехожих та інших чотирилапих. Своєрідний «атракціон милоти» став популярним серед туристів.

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Люди із задоволенням зупиняються погладити та сфотографувати собак. І звісно ж, зробити селфі на пам'ять. Песики дуже доброзичливі, і залюбки фотографуються на проводять час з перехожими.