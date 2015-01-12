У Казахстані нав'язливих таксистів штрафуватимуть як жебраків

Особливо настирливих таксистів в Казахстані, які активно пропонують свої послуги потенційним клієнтам, тепер штрафуватимуть.

Про це на брифінгу заявив голова Комітету адміністративної поліції МВС Казахстану Ігор Лепеха, повідомляє Tengri News.

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Тепер водії, які нав'язують свої послуги перехожим, наприклад в аеропорту або на вокзалі, підпадають під статтю 449 "Приставання в громадських місцях".

"Досить буде зняти на камеру мобільного телефону та відправити відео у поліцію. За перше порушення їм загрожує 5 МРП, за повторне - 10 МРП та п'ять діб арешту", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що також під цю статтю підпадають жебраки, люди, що пропонують інтимні послуги або якісь товари.