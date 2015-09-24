Папа Римський заснув під час меси у США
12:31, 24 вересня 2015Курйози
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Папа Римський Франциск у середу, 23 вересня, заснув під час меси у США.
Папа Римський задрімав / twitter.com/ChristopherJM
Понтифік задрімав прямо в кріслі під час своєї першої меси в Америці, передає Mashable.
"Його очі були заплющені, він схилив голову, і там, у прямому ефірі, скромний Папа довів раз і назавжди, що він дійсно, як і ми", - йдеться у повідомленні.
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При цьому фото понтифіка, який задрімав, стали хітом Twitter.
This is the pope forgiving us for falling asleep in church sometimes. #PopeInDCpic.twitter.com/DrdXvxD6WL
— Jessica Contrera (@mjcontrera) September 23, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що Папа Римський Франциск прибув до США 23 вересня зі своїм першим візитом, у ході якого він провів служби в кількох храмах, виступив в Конгресі і зустрівся з Бараком Обамою.
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