Папа Римський заснув під час меси у США

Понтифік задрімав прямо в кріслі під час своєї першої меси в Америці, передає Mashable.

"Його очі були заплющені, він схилив голову, і там, у прямому ефірі, скромний Папа довів раз і назавжди, що він дійсно, як і ми", - йдеться у повідомленні.

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При цьому фото понтифіка, який задрімав, стали хітом Twitter.

This is the pope forgiving us for falling asleep in church sometimes. #PopeInDCpic.twitter.com/DrdXvxD6WL — Jessica Contrera (@mjcontrera) September 23, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що Папа Римський Франциск прибув до США 23 вересня зі своїм першим візитом, у ході якого він провів служби в кількох храмах, виступив в Конгресі і зустрівся з Бараком Обамою.