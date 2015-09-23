Папа Римський 40 хвилин проговорив з Обамою наодинці

Оскільки ця зустріч носила приватний характер, її зміст не буде розголошуватися, поінформували в прес-службі, передає Російська служба ВВС.

Барак Обама і Папа Франциск зустрілися в Овальному кабінеті вранці в середу незабаром після коротких виступів на галявині перед Білим домом.

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Це перший візит нинішнього понтифіка в Сполучені Штати. Перед початком бесіди Обама і Франциск обмінялися подарунками.

Президент вручив папі статуетку злітаючого голуба, який є міжнародним символом миру і християнським символом Святого Духа.

"Це особливий подарунок служить знаком нашого вшанування невпинної турботи понтифіка про найбільш вразливих і незахищених людей нашого світу", - сказали в Білому домі.

Обама також вручив понтифіку ключ від будинку Елізабет Енн Сетон - першої уродженої американки, яку католицька церква зарахувала до лику святих за її постійну допомогу нужденним. У цьому році відзначається 40-річчя її канонізації.

Зі свого боку, Папа Римський вручив президенту США бронзовий барельєф дошки в пам'ять про Всесвітньої зустрічі сімей, яка проходить в цьому році в Філадельфії. Очікується, що на цьому заході, що став офіційним приводом для візиту в США, Папа Франциск проведе богослужіння.