Номінанти на "Оскар" отримають у подарунок секс-іграшки та підтяжку грудей - The Guardian

Набір подарунків містить і такі "істотні" товари, як секс-іграшки, підтяжка грудей і 15-денний пішохідний тур по Японії, пише The Guardian.

Загальна сума подарунків цього року складе рекордні 200 тисяч доларів, у той час, як минулого року подарункові набори обійшлися в 125 тисяч доларів кожен.

Відзначається, що найдорожчим з подарунків в цьому році стане першокласна 10-денна подорож до Ізраїлю вартістю $55 тис., а пішохідний тур по Японії обійдеться в $45 тис.

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Також пакет містить можливість нелімітованого прокату автомобілів Audi протягом року, довічний запас косметики, а жіноча частина номінантів отримає секс-іграшку за $250.

Також, номінанти отримають можливість зробити "вампіричну" підтяжку грудей, яка передбачає використання власної крові пацієнта, а не силіконових імплантів для збільшення об'єму грудей. Така послуга надана номінантам обох статей.

Відзначається, що подарунки призначаються номінованими акторам і режисерам.