Помічених на Донбасі російських танкістів нагородили бюстами Путіна (фото)

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Активісти групи InformNapalm звернули увагу на фотографію почесної грамоти за перемогу у конкурсі, опубліковану в записі одного з військовослужбовців в кінці березня. Грамота підписана командувачем 1-ї танкової армії генерал-майором Олександром Чайком.

У тій же публікації є ще одна фотографія - на ній солдати стоять з призами в руках, "дерев'яним танчиком" (як він названий в коментарі автора публікації) і бюстом російського президента.

Військовослужбовці з Муліно не раз потрапляли в поле зору розслідувачів, які шукають в інтернеті докази присутності російських військ на сході України.

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У лютому 2016 року було опубліковано розслідування, в якому стверджувалося, що одного з танкістів 6-ї окремої танкової бригади у Муліно особисто нагородив годинниками міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Автори розслідування, група Conflict Intelligence Team, припустили, що цінний подарунок став нагородою за поранення в боях під українським містом Дебальцеве.

В січні 2015 року батьки солдат скаржилися, що їх дітей змушують підписувати контракти і відправляють служити в Ростовську область.